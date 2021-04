Viola in prestito, Hristov: “Il mio debutto col Real, sogno la Serie A”

Il difensore bulgaro di proprietà della Fiorentina Petko Hristov, fresco debuttante in settimana con la sua Nazionale maggiore, di rientro dagli impegni con la propria selezione ha parlato ai canali social della Pro Vercelli, squadra in cui gioca in prestito. Queste le sue parole:

Il mio arrivo alla Fiorentina fu incredibile. Dopo appena due settimane di allenamenti, il tecnico (Stefano Pioli, n.d.r.) mi disse che avrei partecipato all’amichevole contro il Real Madrid al Bernabeu. Entrai negli ultimi minuti e fu ovviamente una grande emozione. Il mio sogno? Giocare in Serie A.