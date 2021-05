Villas-Boas domani a Roma. Sarà lui il nuovo tecnico della Lazio?

Dopo Mourinho c'è (forse) Villas-Boas: l'allenatore in arrivo a Roma per discutere con Lotito

Potrebbe esserci due portoghesi sulle panchine delle squadre romane la prossima stagione. Da una parte José Mourinho, con con i giallorossi, dall'altra il portoghese André Villas-Boas. Domani l'ex tecnico di Zenit e Marsiglia volerà nella capitale per discutere con il presidente Lotito e trovare un'eventuale quadratura per il suo ingaggio, oltre un decennio dopo la sua esperienza all'Inter proprio con Mou. Il portoghese è uno dei candidati per la panchina biancoceleste, ma attualmente in pole resta Maurizio Sarri.