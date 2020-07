Vicesindaco Firenze: “Restyling Franchi soluzione migliore, vi spiego”

Cristina Giachi, Vicesindaco di Firenze, ha parlato a Radio Bruno Toscana:

Classifica Fiorentina? Abbiamo finalmente tirato un sospiro di sollievo. Abbiamo sofferto ma adesso possiamo pensare al futuro. Noi come amministrazione lavoriamo per il restyling del Franchi, posizione condivisa da tutta la politica fiorentina. Un amministratore saggio, come il nostro sindaco, sa che oltre alle visioni vanno valutate le possibilità di realizzazione. Il restyling del Franchi è la soluzione migliore. Siamo ottimisti, è una soluzione che dobbiamo provare a percorrere.