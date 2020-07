Cristina Giachi (le sue parole su Ribery), vicesindaca di Firenze ha parlato a Radio Bruno Toscana:

E’una Fiorentina al cardiopalma, ci vogliono far morire. Un punto è meglio di niente, ma siamo senza gioco. Il dito davanti alla bocca di Chiesa? Non l’ho visto, però non sono bei gesti. Magari ha accusato un po’ di tensione.