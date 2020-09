Amichevole ad Auronzo di Cadore tra Lazio e Vicenza. 3-2 per i biancocelesti il risultato finale. A segno per la squadra biancorossa anche Gabriele Gori. L’attaccante appena ceduto in prestito dalla Fiorentina alla formazione veneta ha firmato il secondo gol dopo aver rubato palla a Luiz Felipe. Luis Alberto (doppietta) e Lazzari nel tabellino dei marcatori per la formazione di Simone Inzaghi.