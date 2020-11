Vicemin. Salute: “Rischio stop Serie A? Momento peggiore”. Sulla bolla…

“Rischio stop per la Serie A? Questo che stiamo vivendo è il momento peggiore, ma da qui in avanti con il rispetto delle regole e con questo monitoraggio stretto vivremo forse altri cinque-sei mesi di difficoltà ma andremo verso la fine del tunnel”. Parole – riportate da sportmediaset.it – del viceministro della Salute Pierpaolo Sileri intervenuto a Tiki Taka su Italia 1.

Bolla in Serie A stile Nba?

La vedo molto difficile. Certo, se crei un’oasi dove non c’è uno scambio con l’esterno quei soggetti all’interno della bolla sarebbero ovviamente protetti. Ma credo sia più conveniente aspettare l’esito delle misure che sono state instaurate e che stanno avendo i primi effetti. Consigli ai calciatori? Devono usare le stesse regole di tutte le altre persone, quindi il distanziamento e l’uso della mascherina. Molti però sono positivi e non malati e verosimilmente facendo tantissimi controlli è più probabile scoprirne la positività. Ma credo che l’andamento dei contagi nel calcio sia in linea con quello della popolazione generale, soprattutto con quella giovanile.