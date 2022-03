Vicario e il bimbo ucraino: “Quando ha scoperto il mio lavoro…”

Il racconto del portiere dell'Empoli, protagonista di un bel gesto di accoglienza insieme alla sua famiglia nella casa di Udine

Guglielmo Vicario sarà in campo domenica al Franchi in Fiorentina-Empoli. Ed è anche tra i portieri osservati dai viola in ottica mercato. Ma soprattutto è protagonista in queste ore di un grande gesto di accoglienza insieme alla sua famiglia, per una mamma e un bambino ucraino a cui ha messo a disposizione la casa di Udine. Alla Gazzetta dello Sport il portiere dell'Empoli ha detto: