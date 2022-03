Empoli e Atalanta si fermano in semifinale

Sarà Sassuolo-Alex Transiguration la finale della 72ª Viareggio Cup. Gli emiliani, che avevano eliminato la Fiorentina ai quarti si sono imposti per 3-0 sull'Atalanta in semifinale. La formazione nigeriana, al debutto, ha avuto la meglio sull'Empoli ai calci di rigore. Appuntamento per la finalissima mercoledì 30 marzo allo stadio "Mannucci" di Pontedera.