Qui Roma: Fonseca perde Santon, ma recupera due pedine

Oggi la Roma, prossima avversaria della Fiorentina in campionato, è scesa in campo per la rifinitura in vista del debutto casalingo di domani in Europa League. Fonseca può finalmente contare su Smalling, che ieri è tornato ad allenarsi in gruppo dopo la distorsione al ginocchio e dovrebbe essere convocato per il Cska Sofia. Il tecnico, che oggi parlerà in conferenza stampa, ritrova anche Carles Perez, reinserito in gruppo dopo la tonsillite che non gli aveva permesso di partecipare alla trasferta di Milano. Il portoghese dovrà invece sicuramente rinunciare a Santon che si è fermato per un infortunio al flessore della coscia sinistra (recupero da valutare nelle prossime ore).