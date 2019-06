Questa sera alle 21 a Reggio Emilia l’Italia Under 21 affronterà il Belgio nella terza gara degli Europei Under 21 [CLICCA]. Come scrive La Gazzetta dello Sport, la nazione azzurra dovrebbe scendere in campo con il 4-3-3 con: Meret in porta, Pezzella, Bastoni, Mancini e Calabresi in difesa, Pellegrini, Mandragora e Barella a centrocampo, Kean, Cutrone e Chiesa in attacco.