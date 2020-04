Verona, niente crisi da Coronavirus. Grazie anche alla Fiorentina

Le mosse in uscita sul mercato di gennaio permettono al Verona di mantenere le finanze in perfetto ordine. Come scrive La Gazzetta dello Sport, in inverno i gialloblu hanno chiuso due cessioni di peso, prima che l’epidemia di Covid-19 stravolgesse anche il mondo del pallone. Anche la Fiorentina ha contribuito alle grandi plusvalenze dell’Hellas, visto che Sofyan Amrabat è stato ceduto ai viola per una cifra vicina ai 20 milioni di euro (rispetto ai 3,5 versati al Bruges). L’altra grande cessione è stata quella di Rrahmani al Napoli per 15 milioni: nell’estate del 2019 il Verona lo aveva acquistato per 2,1 milioni dalla Dinamo Zagabria.