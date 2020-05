Veretout: “Pioli mi ha fatto alzare molto il livello. Zaniolo? Felice di vederlo sul campo”

Jordan Veretout, centrocampista della Roma, ha risposto tramite Instagram alle domande dei tifosi: “Mi sento bene a Roma, come la mia famiglia. Nessuno vuole andare via. Pioli mi ha fatto alzare molto il livello. Sono molto contento di avere avuto un allenatore come lui. Anche fuori dal campo è un grande uomo, mi è piaciuto molto stare con lui. Zaniolo? Sono contento per lui, è stato infortunato e sono felice di vederlo sul campo. Spero che tra poco possa tornare con noi in gruppo”.