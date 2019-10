Veretout migliore in campo nella Roma, ma lui è preoccupato: “Troppi infortuni in squadra”

Considerato da molti addetti ai lavori il migliore in campo della sfida tra Sampdoria e Roma, l’ex viola Jordan Veretout ha pochi motivi per sorridere, anzi. La squadra giallorossa conclude troppo poco in porta e poi è falcidiata dagli infortuni: oggi nel primo tempo hanno salutato la comitiva capitolina prima Cristante e poi l’ex gigliato Kalinic. “Siamo preoccupati – ammette Veretout – iniziano ad essere veramente tanti i problemi fisici. In campo facciamo girare bene il pallone ma poi in area creiamo pochi pericoli. Ora ci aspetta una nuova battaglia, giovedì in Europa League (contro il Borussia Moenchengladbach, n.d.r.)”.