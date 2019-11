Veretout: “Alla Roma mi sento bene, lottiamo per la Champions”

Come riportato dall’ANSA, Jordan Veretout ha parlato ai media della sua nuova esperienza in giallorosso:

Sono arrivato in una grande squadra, un grande club. Essere impegnato in due competizioni è molto importante per me. Mi piace tanto giocare ogni tre giorni per migliorare sempre di più. A Roma mi sento bene, la gente è carina e spero di continuare così. Alla fine della stagione puntiamo ad andare in Champions League. Lavoriamo tutti i giorni per arrivare all’obiettivo.