Veretout: “Il virus non si ferma negli spogliatoi, difficile proteggersi”

L’ex gigliato Jordan Veretout ha rilasciato un’intervista al quotidiano francese Le Parisien. Tra i temi trattati l’emergenza Coronavirus ed il futuro della Serie A:

Atalanta-Valencia a Milano con la presenza dei tifosi? È stata una follia permettere al pubblico di assistere a quell’incontro. Il virus si è diffuso rapidamente in Lombardia. È tutt’altro che un caso che la città di Bergamo si sia ritrovata nel cuore della pandemia con un drammatico numero di morti. Serie A? A mio parere la soluzione migliore sarebbe quella di andare fino in fondo alla competizione e di giocare le ultime 12 gare senza playoff ma ci adatteremo. Tutti sono colpiti. Gli sportivi non sono risparmiati. Il virus non si ferma alle porte degli spogliatoi. Ci si impegna a rispettare le misure di distanziamento ma non c’è molto altro da fare per proteggersi.