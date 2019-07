Veretout entusiasta della Roma: “Sono in un grande club. Fonseca mi ha convinto”

L’ex centrocampista della Fiorentina, Jordan Veretout, da ieri nuovo giocatore della Roma, ha rilasciato un’intervista al canale ufficiale del club giallorosso:

Per me significa giocare in un grande club. Sono molto contento. Questo è un club storico con grandi giocatori. Avrò la fortuna di giocatore con compagni fenomenali. Per me è molto, sono molto contento. E’ stata una lunga trattativa, ma oggi sono felice di essere arrivato a Roma. E’ una grande squadra, ecco il motivo per cui sono qui. Anche il mister è stato molto importante, mi ha chiamato e mi ha convinto, potrò migliorare molto con lui. Mi ha detto che mi seguiva da tempo, che mi voleva nella sua squadra. Mi ha spiegato che gioco voleva, mi è piaciuto molto il suo discorso, penso possa farmi crescere. Ora sta a me impegnarmi e dare il massimo per fare il meglio.