Nel postpartita di Roma-Fiorentina è intervenuto a Roma Tv il centrocampista giallorosso ed ex viola Jordan Veretout:

Abbiamo giocato bene, loro anche, ma possiamo fare di più. Oggi abbiamo avuto il giusto atteggiamento. Quante possibilità avete di andare in fondo in Europa League? La stagione non è ancora finita, dobbiamo fare punti per tenere dietro Milan e Napoli. Mercoledì abbiamo la sfida contro il Torino, dobbiamo pensare solo a quella.