Verde: “Segnare oggi come la prima volta. Giocato un bel calcio”

Daniele Verde, attaccante dello Spezia autore del gol dell’1-2, ha commentato a Dazn il pareggio contro la Fiorentina. Queste le sue parole riprese da spezia1906.com:

L’emozione oggi era come quella della prima volta. In questo bellissimo campionato voglio dedicarlo a mia figlia, nata in Italia ma eravamo lontani. Ho segnato contro una squadra importante e spero di continuare così. La timidezza non manca, questo è un gruppo che ha tanta voglia di lavorare e si vede: noi dobbiamo dare una mano in più con la nostra esperienza. Ho piena fiducia in questo grande gruppo e dobbiamo continuare così. Abbiamo giocato un bel calcio oggi, forse manca ancora la lucidità giusta nella prima mezz’ora perché qui non regala niente nessuno. Italiano? All’intervallo era tranquillo, non ha bisogno di chiuderci nello spogliatoio, ci dà tanta carica.