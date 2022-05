Verde: “Italiano e Thiago Motta simili, vedono il calcio allo stesso modo”

Il giocatore dello Spezia esalta il suo ex mister, Italiano, evidenziando che anche Thiago Motta vede il calcio come lui

Intervistato da calciospezia.it, l'esterno dei liguri Daniele Verde ha parlato delle similitudini tra Italiano e Thiago Motta sul campo e nel modo di concepire il calcio: "Sono persone simili, intendono il calcio allo stesso modo essendo entrambi ex giocatori. Thiago è molto propositivo come lo era mister Italiano, sul modo di giocare e affrontare l’avversario, non c’era una grande differenza".