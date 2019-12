Venturato: “Buona partita contro una squadra forte, potevamo andare in vantaggio”

Roberto Venturato, allenatore del Cittadella, ha parlato in sala stampa al termine della gara contro la Fiorentina: “Il primo quarto d’ora forse potevamo andare in vantaggio, abbiamo avuto due occasioni importanti e Terracciano è stato bravo. Poi la Fiorentina è stata più brava di noi, ma abbiamo subìto gol su un’ingenuità. Sulle ripartenze abbiamo sbagliato qualcosa, potevamo andare al riposo sul pari. Dispiace, perché credo che abbiamo fatto una buona partita contro una squadra forte. Giovani della Fiorentina? Ce ne sono parecchi, non so quali siano le loro intenzioni in vista di gennaio”.