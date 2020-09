Ventura: “Serie A con sorprese clamorose, Juve e Inter non hanno fatto mercato”

Gian Piero Ventura ha parlato a La Gazzetta dello Sport, queste alcune delle sue dichiarazioni più interessanti:

Questa Serie A sarà diversa dai campionati passati, una stagione che si presta a clamorose sorprese. Può succedere qualsiasi cosa. A 6 giorni dall’inizio Juve e Inter non hanno fatto mercato e non potranno farlo fino a quando non venderanno. Poi l’estate cortissima non permette alle squadre di fare un precampionato tradizionale obbligando a impostare una preparazione atletica del tutto diversa.