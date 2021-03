Venerato: “Sul ds Giuntoli tante squadre importanti, anche la Fiorentina”

Ciro Venerato, giornalista Rai e grande conoscitore delle vicende partenopee, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss:

Gattuso è in scadenza di contratto e non resterà al Napoli, diverse squadre italiane potrebbero essere interessate. Il resto è tutto in divenire, compreso il destino del direttore sportivo Giuntoli. Quest’ultimo ha ricevuto apprezzamenti da club come Juventus, Milan e Fiorentina che devono cambiare qualcosa a livello dirigenziale.