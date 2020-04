Valiani ricorda: “Castrovilli? Voleva fare la mezza punta, poi…”

Francesco Valiani, intervistato da Radio Selene durante Passione Bari, l’esperienza da compagno di squadra dell’astro nascente Gaetano Castrovilli:

Castrovilli è nato per fare il centrocampista moderno che tutti vogliono ed è quello che fa adesso nella Fiorentina, sono contento che sia arrivato dove arrivato. Vedevo Gaetano come il più tlentuoso della rosa, sono stato profetico ma io ogni giorno gli prendevo la testa e provavo a convincerlo a fare la mezzala moderna, non la mezza punta. Con la Cremonese ha avuto la possibilità di crescere fisicamente e tatticamente, quando l’ho incontrato da avversario lo scorsoa anno, ci ha fatto “un paiolo così”non lo prendevi mai, come giocava tra le linee, con una grande resistenza. A Bari doveva solo capire che non era il trequartista di turno un giocatore completo e di sostanza come è.