Valentini: “La Lega Serie A ha dormito. Serviva prevedere questa situazione”

"E' stata presa una decisione soltanto la sera prima della ripresa del campionato...."

"Finalmente ieri pomeriggio è stata presa un'iniziativa concreta con una lettera ufficiale scritta da Gravina ai ministri competenti per chiedere un incontro cercare di trovare una linea comune. La Lega ha perso troppo tempo. Se pensate che soltanto il 5 sera il Consiglio di Lega si è trovato in videoconferenza... E' da mesi che siamo a conoscenza d questa situazione. Soluzione estere? Non è che altrove siano meglio di noi, la Germania gioca a porte chiuse. In Inghilterra hanno rinviato un sacco di partite. Il problema era che serviva prevedere un peggioramento del quadro epidemiologico che non poteva non coinvolgere il calcio. Ricordiamoci che la Lega di Serie B ha rinviato le partite intorno a Natale, così come in Serie C. La Lega Serie ha dormito, si è aspettato la sera precedente dell'inizio delle partite per tirare giù un protocollo."