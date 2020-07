Valcareggi: “Iachini è in bilico, sulla panchina vorrei un allenatore toscano”

Il tifoso viola e procuratore Furio Valcareggi è intervenuto ai microfoni di Lady Radio per parlare del futuro di mister Iachini:

Dalla Fiorentina ogni volta che si chiede di Iachini arrivano non risposte. Beppe è in bilico, non è un segreto. Il mio sogno resta quello di avere un allenatore toscano sulla panchina. Spalletti lo conosco poco, per venire a Firenze dovrebbe rinunciare a molti soldi. Tra cinque o sei anni magari verrà con entusiasmo, ma in questo momento è improbabile. L’ex Inter vuole competere ad alti livelli fin da subito. Anche Mazzarri è molto bravo, il curriculum parla per lui.