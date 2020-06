Valcareggi: “Giusto puntare su Cutrone. Panchina viola? Servirebbe un toscano…”

Il noto procuratore e tifoso viola Furio Valcareggi è intervenuto ai microfoni di Lady Radio per presentare il complicato match di stasera contro la Lazio:

Sono ottimista, la Fiorentina contro il Brescia è cresciuta nel corso della partita mentre la Lazio a Bergamo è andata in calando. Giusto puntare su Cutrone dal primo minuto, probabilmente ci sarà una staffetta con Vlahovic. A mio parere non esiste il rischio retrocessione, dobbiamo stare tranquilli. In società stanno riflettendo sul futuro. Per dare una svolta tecnica servirebbe uno dei tecnici toscani liberi, gente come Allegri, Spalletti o Mazzarri. Il primo è impossibile mentre Spalletti dovrebbe rinunciare a molti soldi. In seconda battuta c’è anche Mazzarri, vi assicuro che non è così antipatico.