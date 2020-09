Valcareggi: “Biraghi? Mette in area un cross su dieci. Cutrone alternativa di Vlahovic”

Furio Valcareggi ha parlato ai microfoni di Lady Radio per commentare le questioni di attualità in casa gigliata:

Vlahovic è davvero forte, non capisco perché debba essere mandato in prestito quando le qualità per essere decisivo già le possiede. Spero che rimanga a Firenze, Cutrone può essere la sua alternativa. Se messi nelle giuste condizioni, insieme possono garantire intorno alle 27 reti a stagione. Il valore aggiunto di Iachini è il suo cuore viola. Biraghi? Non ha senso la richiesta di aumento di stipendio, non lo rivoglio a Firenze. Mette in area un cross su dieci…