Under 21, la Romania di Hagi si ferma in semifinale

Non è bastata alla Romania Under 21 la doppietta di George Puscas nella semifinale dell’Europeo di categoria, giocata al Dall’Ara di Bologna. La squadra di Ianis Hagi, ammonito in occasione del rigore del 2-2 trasformato da Waldschmidt, si è arresa nel finale alle punizioni dello stesso 10 tedesco e di Amiri, cedendo così il pass per la finale di Udine.

