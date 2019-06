Non sembra volersi fermare, Ianis Hagi. Il talentino Rumeno, accostato all’Ajax e sulla cui vendita la Fiorentina ha diritto ad una percentuale, ha messo a segno la rete dell’1-2 nella partita vinta dalla sua Romania Under 21 contro i pari età dell’Inghilterra. Che sia l’inizio di una carriera scintillante per il figlio di Gheorghe?