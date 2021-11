Un altro lutto: addio all’ex dirigente e presidente dell’Ancona Ermanno Pieroni

Ci lascia uno storico dirigente del calcio italiano

Un altro personaggio del mondo dello sport, questa volta più strettamente calcistico, che ci lascia. E anche Ermanno Pieroni aveva 75 anni, come Galeazzi. La notizia è del primo pomeriggio, l'ex presidente dell'Ancona e direttore sportivo del Perugia di Gaucci che negò uno scudetto alla Juventus si è spento ad Ascoli, sconfitto da un male che non gli lasciava pace. La redazione di Violanews esprime il suo cordoglio per la scomparsa di Ermanno.