Umiltà Zaniolo, sentite la mamma: “Speriamo nel Pallone d’Oro”

Nicolò Zaniolo è sempre più protagonista, non solo con la Roma, ma anche con la Nazionale con cui ieri ha segnato i suoi primi 2 gol. Il classe '99 con un trascorso – ormai noto – nelle giovanili viola è sempre più sulla cresta dell'onda e la mamma Francesca Costa ne parla così oggi a Rete Sport: "Abbiamo visto la partita a casa con i miei genitori. Non ci abituiamo mai a Nicolò, io che piangevo mentre mio marito urlava. Nicolò è maturato molto, non esce mai fa una vita tranquilla e a volte non sembra nemmeno un ventenne. Il futuro? Ha i suoi sogni e per scaramanzia non li dice a nessuno. Io per lui spero che un giorno vinca il Pallone d'Oro, ma per il momento vive alla giornata" ha detto.