Ulivieri: “Stagione da finire anche ad agosto. Il virus? Parola a cani e porci”

“I campionati vanno portati a termine, anche a costo di finire la stagione ad agosto. Lasciamo perdere il discorso playoff o playout. Non ha senso”. Questo il pensiero di Renzo Ulivieri, presidente dell’assoallenatori. “Anche le coppe europee vanno portate a termine e mi sembra inevitabile il rinvio dell’Europeo” ha aggiunto parlando a Leggo. E sul coronavirus e l’emergenza del Paese non usa mezzi termini: “In televisione vanno troppi cani e porci. Bisogna far parlare solo chi ha la competenza per farlo, quindi i medici. E tanti finti politici saranno mandati a casa dal popolo”.