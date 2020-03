Ulivieri: “Non sappiamo come reagirà l’Italia, figuriamoci il calcio. Paura per i giocatori? Non credo”

Renzo Ulivieri, presidente dell’Associazione Italiana Allenatori, è intervenuto a CalcioNapoli24 Live per parlare dell’emergenza che sta colpendo il nostro calcio e non solo:

Prima viene la salute e poi tutto il resto. Dobbiamo stare a quello che decide il Governo. Altre discussioni non trovano posto. Giocare a porte chiuse per salvaguardare il campionato e la salute? Credo sia l’unica possibilità di far svolgere il campionato (concorda con Marotta). Il cittadino potrà guardare la partita in TV, è un’emergenza. La biglietteria nel bilancio di una società incide poco più del 10%. Ogni società perderebbe l’incasso per quattro partite su venti qualora si decidesse di giocare a porte chiuse per due mesi. Il problema è più che altro di regolarità del campionato. Euro2020? Stiamo parlando del nulla, non possiamo prevedere nulla. Bisognerà vedere gli sviluppi della situazione sanitaria. Prima di tutto ci sono le decisioni di chi ha la responsabilità della salute dei cittadini. Come può il mondo del calcio sapere qualcosa di certo? Non sappiamo come reagirà l’Italia tutta, figuriamoci il calcio. Se c’è qualcuno che ha nascosto qualcosa ha sbagliato, ora ci arrivano anche le altre nazioni.