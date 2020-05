Ulivieri: “Il campionato finirà. Gigi Simoni? Quanti ricordi nella Fiorentina”

Il presidente dell’Assoallenatori Renzo Ulivieri, intervenuto su Radio Rai ha detto: “Se il campionato potrà terminare? Secondo me sì, ma non sarà una situazione di normalità. Ci troveremo di fronte a cose nuove, sia per i giocatori che per gli allenatori, così come per gli arbitri. Non ci sarà pubblico. Ma spero che questa situazione anomala ci faccia arrivare fino alla fine della stagione”. Poi un ricordo di Gigi Simoni: “Siamo stati ragazzi insieme nelle giovanili della Fiorentina. La sua personalità era tale che si faceva intendere senza mai alzare il tono della voce. Ho sempre detto che mi sarebbe piaciuto essere come lui”.