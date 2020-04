Ufficiale: slitta l’Europeo Femminile in programma nel 2021. Ecco la nuova data

E’ ufficiale: slittano al 2022 gli Europei femminili di calcio. Lo ha deciso e reso noto il comitato esecutivo dell’Uefa riunitosi in video conferenza quest’oggi. La rassegna continentale, prevista originariamente per il prossimo anno, si svolgerà dal 6 al 31 luglio 2022.

Il Comitato Esecutivo della Uefa ha spiegato, confermando il rinvio del torneo, che per la rassegna in programma in Inghilterra dal 6 al 31 luglio 2022 si prevede di utilizzare le stesse sedi originariamente proposte per ospitare l’evento. Queste le parole del presidente Uefa Aleksander Ceferin. «Quando abbiamo dovuto prendere una decisione urgente sul rinvio di Euro2020, abbiamo sempre avuto in mente le ripercussioni sul campionato femminile del 2021. Abbiamo valutato attentamente tutte le opzioni pensando sempre soprattutto alla crescita del calcio femminile. Spostandolo all’anno successivo, ci stiamo assicurando che la nostra competizione femminile di punta sarà l’unico grande torneo di calcio dell’estate, dandogli così l’attenzione che merita».