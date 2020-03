Sommersa da numerose richieste di calciatori ed esperti sanitari, anche la Federazione calcistica tedesca ha ceduto. Quest’ultima ha deciso di sospendere il campionato almeno fino al prossimo 2 Aprile per far fronte all’emergenza coronavirus. Il Comitato della DFL si riunirà in assemblea nei prossimi giorni per studiare un piano di recupero.