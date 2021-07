Ufficiale: Rui Costa è il nuovo Presidente del Benfica

L'ex centrocampista, 276 presenze e 50 reti in viola, prende il posto di Luis Filipe Vieira.

L'ex centrocampista della Fiorentina Rui Costa, in viola tra le stagioni 1994/95 e 2000/01, è stato nominato Presidente del Benfica, club in cui occupava già la carica di Vice Presidente e per il quale era incaricato della direzione sportiva. Lo ha fatto sapere il club portoghese attraverso un comunicato diffuso sul proprio sito ufficiale.