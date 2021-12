Ufficiale: Paulo Sousa e la Polonia, è addio. L’ex mister viola va al Flamengo

Il tecnico portoghese, alla Fiorentina dal 2015 al 2017, saluta la Nazionale biancorossa per andare ad allenare in Brasile

Dopo nemmeno un anno dal suo arrivo sulla panchina della Nazionale polacca, l'ex tecnico della Fiorentina Paulo Sousa saluta tutti e se ne va in Brasile, dove allenerà il Flamengo. Adesso la rescissione del suo contratto con la Federazione biancorossa è ufficiale e a darne comunicazione è la stessa Polonia. Il portoghese continua, quindi, il suo girovagare che lo ha visto lavorare in gran parte del mondo: per poter guidare il Flamengo ha pagato di tasca sua la penale per liberarsi dal contratto che aveva in essere.