Ufficiale, non ci sarà l’amichevole Inghilterra-Italia a Wembley

La Federazione inglese, d’intesa con la Premier League, in base all’evoluzione del virus Covid-19, ha comunicato la sospensione delle attività fino al 3 aprile, comprese le amichevoli della Nazionale, che avrebbe dovuto affrontare l’Italia a Wembley il 27 marzo e successivamente la Danimarca. Nei prossimi 14 giorni verranno rimborsati i tifosi che hanno acquistato i biglietti.

In relazione alla gara Inghilterra – Italia ed a tutta l’attività della Nazionale nei prossimi mesi, la FIGC parteciperà martedì alla riunione in videoconferenza promossa dalla UEFA per fare il punto sul calendario internazionale, a cominciare appunto dalle valutazioni sulle gare di marzo (oltre alle amichevoli sono in programma i play off per Euro 2020 ndr) e poi sull’Europeo.