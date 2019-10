Ufficiale, lieto fine tra Berardi ed il Sassuolo: l’attaccante ha rinnovato

Dopo il forcing estivo della Fiorentina finito in un niente di fatto, arriva il lieto fine nella storia tra il Sassuolo e Domenico Berardi. La società neroverde, infatti, ha comunicato il rinnovo contrattuale dell’esterno d’attacco fino al 30 giugno 2024. Berardi, in questa stagione, ha messo a segno sei reti in sei gare disputate. C’E’ ANCHE IL SASSUOLO NEL TRITTICO DI PARTITE CHE ATTENDE LA FIORENTINA