La Spal esonera Leonardo Semplici: ecco Di Biagio

La notizia era nell’aria, adesso è ufficiale: l’ex viola Leonardo Semplici non è più l’allenatore della Spal. Fatale la sconfitta di ieri contro il Sassuolo. Questo il comunicato del club emiliano:

SPAL comunica di aver sollevato dall’incarico di responsabile della prima squadra biancazzurra mister Leonardo Semplici.⁣ ⁣ La società ringrazia mister Semplici e il suo staff per il lavoro svolto e i risultati ottenuti in questi anni.

Luigi Di Biagio sostituisce Leonardo Semplici. Ecco il comunicato della Spal:

S.P.A.L. srl comunica di aver affidato l’incarico di responsabile della prima squadra biancazzurra a Luigi Di Biagio.

Già Commissario tecnico delle Nazionali Italiane Under 21, con la quale ha ottenuto il bronzo Europeo di categoria nel 2017, e Under 20, ex centrocampista di Roma, Inter, Brescia, Foggia e Nazionale Azzurra, Di Biagio ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2020.

Il neo allenatore spallino dirigerà oggi pomeriggio il primo allenamento al Centro Sportivo “GB Fabbri” SPAL, seduta che si svolgerà a porte chiuse.

La conferenza stampa di presentazione di Luigi Di Biagio e del suo staff tecnico si terrà domani, martedì 11 febbraio alle ore 17.30 presso la Sala Stampa del Centro Sportivo “GB Fabbri” SPAL alla presenza di patron Simone Colombarini, del presidente Walter Mattioli e del direttore dell’area sportiva Davide Vagnati.

Da parte della società biancazzurra, benvenuto mister Di Biagio.