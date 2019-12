Ufficiale: Ibrahimovic torna in Italia. I dettagli del contratto con il Milan

Adesso è ufficiale: “AC Milan comunica di aver concluso un accordo per il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Zlatan Ibrahimovic. L’attaccante svedese ha raggiunto un accordo con il Club rossonero fino al termine di questa stagione, con l’opzione di estenderlo per la stagione successiva” si legge sul sito ufficiale, dove si ricorda poi la straordinaria carriera del giocatore classe ’81. Per Ibra si tratta di un ritorno al Milan dopo l’esperienza dal 2010 al 2012. Secondo indiscrezioni giornalistiche lo svedese, assistito da Mino Raiola, guadagnerà 3 milioni di euro in questa stagione e altri 6 circa in caso di prolungamento per la stagione prossima.