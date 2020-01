E’ arrivato l’annuncio ufficiale dell’Inter: “Christian Dannemann Eriksen è ufficialmente un nuovo giocatore dell’Inter. Il calciatore danese classe 1992, che arriva in nerazzurro a titolo definitivo dal Tottenham, ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2024”. Probabile che il danese sia convocato già domani per la gara contro la Fiorentina in Coppa Italia.