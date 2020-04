Ufficiale, Eredivisie definitivamente sospesa: in Olanda il pallone si ferma

Con 16 favorevoli, 9 contrari e 9 astenuti, l’Eredivisie si è pronunciata decretando lo stop definitivo del proprio campionato, dopo la decisione del governo olandese di sospendere fino al prossimo 1 settembre tutte le manifestazioni sportive a causa dell’emergenza provocata dal Coronavirus. Non verrà assegnato né il titolo di campione né verranno sancite le retrocessioni, la classifica attuale viene presa in considerazione solo per l’assegnazione dei posti legati alle competizioni europee. In testa alla graduatoria prima dello stop c’era l’Ajax, a parimerito con l’Az Alkmaar ma in vantaggio per differenza reti. Non tutti sono contenti della decisione: alcune società stanno pensando, infatti, al ricorso.