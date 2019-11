Adesso è ufficiale: Fabio Grosso è il nuovo allenatore del Brescia. L’eroe del Mondiale 2006, reduce dall’esperienza dello scorso anno al Verona (terminata con l’esonero) è l’uomo scelto da Cellino per sostituire Eugenio Corini sulla panchina delle Rondinelle. Per lui contratto fino al termine della stagione con opzione di rinnovo in caso di salvezza.