Ufficiale: Andreazzoli esonerato dal Genoa, pronto Thiago Motta

Il Genoa comunica “di aver sollevato dall’incarico l’allenatore Aurelio Andreazzoli. Nelle prossime ore verranno ufficializzate novità relative alla composizione dello staff tecnico e convocata la conferenza di presentazione riservata agli organi d’informazione”. Ufficializzata dunque la scelta che era maturata dopo il pesante ko 5-1 contro il Parma. Per la sua sostituzione la scelta è caduta su Thiago Motta, alla prima esperienza su una panchina professionistica. L’ex centrocampista rossoblu (e dell’Inter) è già in Italia, ma per l’annuncio c’è da risolvere la questione del patentino, per questo potrebbe essere affiancato da un altro allenatore.