Ufficiale a Cagliari: c’è Zenga al posto di Maran

Walter Zenga è il nuovo allenatore del Cagliari. Dopo l’esonero di Rolando Maran, la squadra sarda ha trovato l’accordo con l’Uomo Ragno, a cui è stata affidata la panchina rossoblu per i prossimi 18 mesi. Questo il comunicato in cui si saluta il tecnico trentino per far spazio all’ex bandiera nerazzurra, che nelle ultime stagioni ha vissuto esperienze poco felici a Crotone e Venezia: “Il Cagliari Calcio comunica di avere affidato la guida tecnica della prima squadra a Walter Zenga: l’allenatore ha firmato un contratto che lo lega alla società rossoblù sino al 30 giugno 2021. Ad affiancare Zenga in qualità di vice allenatore ci sarà Max Canzi. Milanese, nato il 4 luglio 1966, allenatore professionista, nello staff tecnico di Mario Beretta a Lecce, Torino, suo vice allenatore nelle esperienze con Paok Salonicco, Brescia, Cesena, Siena e Latina. Dall’estate 2015 alla guida della Primavera rossoblù, ha contribuito alla crescita umana e professionale di tanti giovani calciatori, arrivati poi a giocare tra i professionisti. Con lui la Primavera ha raggiunto i play-off (stagione 2015-16), conquistato la promozione nel massimo campionato di categoria. In questa stagione è attualmente seconda in classifica. Zenga e Canzi saranno al lavoro con la squadra da domani mattina al Centro sportivo di Assemini: ai due mister un caloroso in bocca al lupo“.