UEFA, Ceferin: “Finché non tornerà il calcio non ci sarà sensazione di normalità”

“Sconfiggeremo il Covid, ma nell’attesa il calcio può dare energia positiva”. Parola di Aleksander Ceferin. Il presidente dell’UEFA, intervistato da nova.rs, ha detto la sua sulla possibilità di riprendere la stagione: “Il virus ci ha fatto capire la vulnerabilità del nostro mondo, finché non tornerà il calcio la gente non avrà la percezione di un ritorno alla normalità. Il calcio cambierà? Sì, ma sarà un cambiamento temporaneo, è sopravvissuto a epidemie e guerre, vedrete che tornerà a essere lo sport che conosciamo. Quando le autorità daranno il via, i calciatori torneranno in campo il prima possibile, ovviamente dopo aver svolto tutti i test e senza pubblico”.