Uefa, adesso è ufficiale: Euro 2020 posticipato di un anno, ecco le nuove date

La Uefa ha deciso, adesso è ufficiale: Euro 2020 diventerà 2021. Le date proposte sono dall’11 giugno fino all’11 luglio. La priorità – si legge nel lungo comunicato – è stata dato alla conclusione dei campionati nazionali. Ecco il messaggio dell’Uefa:

La UEFA ha annunciato oggi il rinvio della sua principale competizione per squadre nazionali, UEFA EURO 2020, che non si svolgerà a giugno e luglio di quest’anno. La salute di tutti coloro che sono coinvolti nel gioco è la priorità, e si è inoltre voluto evitare di esercitare pressioni inutili sui servizi pubblici nazionali coinvolti. La mossa aiuterà tutte le competizioni nazionali, attualmente in attesa a causa dell’emergenza COVID-19, da completare.