UEFA, adesso Ceferin ammorbidisce la linea: “La scadenza del 3 agosto è una raccomandazione”

Il presidente della UEFA, Aleksnder Ceferin, sostiene il presidente del Lione, Jean-Michel Aulas il quale ha inviato una lettera ai parlamentari francesi per ribadire che la deadline del 3 agosto data dalla UEFA era solamente una raccomandazione e non un vincolo ufficiale. A Le Parisien, Ceferin ha scritto una lettera indirizzata al numero uno dell’OL: “Le date del 20 luglio (per le federazioni classificate dal 16° al 55° posto nel ranking UEFA) e del 3 agosto (dal 1° al 15° posto) sono state menzionate nelle presentazioni fatte durante gli incontri con segretari e presidenti delle 55 associazioni affiliate alla UEFA il 21 aprile e nelle riunioni tra gruppi di lavoro. Tuttavia, durante queste riunioni, abbiamo sempre menzionato che queste date sono solo raccomandazioni, formulate provvisoriamente e non ufficiali”. Una dichiarazione che, di conseguenza, si estende non solo al calcio francese ma che coinvolge tutto il panorama europeo, compreso quello italiano.